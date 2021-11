L’enquête sur l’agression de la joueuse du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, victime d’un violent guet-apens dans la soirée du 4 novembre, a été confiée lundi à un juge d’instruction, a appris l’AFP auprès du parquet de Versailles.

Dans ce dossier aux circonstances encore floues, l’ex-international Eric Abidal « pourrait être prochainement entendu ». La victime utilisait en effet sur son téléphone portable une puce au nom de l’ancien défenseur du Barça et de Lyon. Selon l’avocat de l’ancien international, Eric Abidal n’aurait pas encore reçu de convocation officielle et aurait appris la nouvelle dans les médias. « Si Eric Abidal doit être entendu à la demande de procureure de la République de Versailles, il ira s’expliquer sans difficulté », a confié Me Olivier Martin à RMC Sport.

Jeudi, Aminata Diallo, également joueuse au Paris SG avait été relâchée à l’issue de 36 heures de garde à vue sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.