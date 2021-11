Bon, on oubliera bien vite ce dernier match de poule, jeudi contre l’Argentin Sebastián Báez . Diminué physiquement, Hugo Gaston a cédé en trois manches (4-3, 4-2, 4-2) et un peu plus d’une heure face au 111e joueur mondial lors du Masters Next Gen de Milan.

Le Haut-Garonnais, qui avait enflammé Bercy la semaine précédente, a dilapidé les toutes dernières chances de qualification qu’il lui restait après ses deux premiers revers à l’issue de rencontres marathon en cinq manches et ponctuées de coups de génie « made in Fonsorbes », contre l’Américain Sebastian Korda puis l’Italien Lorenzo Musetti.

Malgré ce zéro pointé, le 67e mondial (21 ans) a largement prouvé qu’il avait sa place parmi la relève du tennis mondial, réunie dans ce tournoi italien au format expérimental : sets en quatre jeux, point décisif à 40A, coaching autorisé… La saison du jeune Français n’est pas terminée, puisqu’il a été sélectionné pour la phase finale de la « Coupe Davis », du 25 novembre au 5 décembre à Innsbruck.