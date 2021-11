Il n’avait jamais pris le moindre carton rouge de sa carrière. Celui qu’il a reçu à Nantes, ce dimanche, est une première pour Ludovic Ajorque. Une première qu’il a semblé avoir du mal à comprendre sur le terrain, lorsque Clément Turpin l’arbitre de la rencontre, lui a adressé cette sanction à la 50e minute de jeu. Pour revenir sur l’action qui mène à cette sanction, l’attaquant strasbourgeois se retrouve en position de frappe dans la surface adverse. Il tente alors une frappe en taclant le ballon. Mais le défenseur nantais, Fabio, revient dans son dos au moment du tacle. L’action paraît spectaculaire : Fabio se fait sèchement tacler par Ajorque.

Le rouge est alors immédiatement sorti de la poche de Clément Turpin, qui n’a pas consulté la VAR avant sa décision. Une décision que Julien Stéphan avait encore du mal à avaler après la rencontre. « C’est une décision illogique, litigieuse entre un joueur qui arrive de côté ou de derrière et un attaquant qui vient le frapper, sans aucune intention ni aucune gravité. On [l’arbitre] doit à ce moment-là, prendre plus de temps dans la décision. Elle a été prise de manière trop hâtive, et elle ne va pas dans le sens du jeu ». Le technicien du RC Strasbourg « espère » d’ailleurs que ce carton rouge sera « retiré » en commission de discipline.

Un mal pour un bien

Au final, cette décision arbitrale aura finalement galvanisé ses troupes, les poussant à égaliser grâce à Thomasson (2-2), excellent face à son ancien club. Car les Strasbourgeois ont fait preuve d’une grande solidarité face à un FC Nantes timide, malgré sa supériorité numérique. « C’est un excellent résultat pour nous, au regard des circonstances. Une fantastique performance, contre une équipe qui restait sur trois victoires consécutives à domicile. On les a bougé comme peu de monde l’a fait avant nous", conclut Julien Stéphan.