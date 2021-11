Une tête, puis un piqué et un lob du droit. Le glouton Robert Lewandowski a vu triple mardi soir, pour son centième match de Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne (5-2). Avec cette quatrième victoire en quatre journées, le Bayern Munich a déjà composté son billet pour les 8es de finale, alors que l’attaquant polonais, également auteur d’une passe décisive pour un bijou de Serge Gnabry, a soigné ses stats, malgré un penalty manqué : 81 buts en 100 matchs de C1, dont déjà 8 cette saison.

« Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts ce soir [mardi] mais bien sûr, il a montré sa force de caractère et il cherche tout le temps à marquer, a lâché son jeune entraîneur Julian Nagelsmann (34 ans) à pleine plus âgé que sa star (33 ans). Il est et restera pour longtemps encore le meilleur attaquant du monde. »

Et maintenant le Ballon d’or ?

Sans surprise, Kingsley Coman partage cet avis : « Lewandowski mérite le Ballon d’or pour cette saison et pour la saison d’avant, a asséné l’attaquant des Bleus sur beIN Sports. Pour tout ce qu’il a fait, c’est lui qui le mérite. »

Réponse le 29 novembre, sachant que le vote des 180 journalistes et électeurs est clos depuis le 24 octobre à minuit.