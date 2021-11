Stop ou encore ? Nikola Karabatic et le PSG handball ne se sont même pas posé la question. L’homme au palmarès long comme une nuit de décembre à Reykjavik a prolongé d’une saison son contrat, et se trouve désormais lié avec son club jusqu’au 30 juin 2023. Il aura alors 39 ans.

« Voir Nikola prolonger sous les couleurs parisiennes est une très grande fierté pour le club », s’est félicité Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG, dans un communiqué. « Avec un leader comme Nikola, le Paris Saint-Germain peut nourrir de grandes ambitions. »

Il compte poursuivre aussi en Bleu

« Il y avait une volonté profonde de prolonger notre histoire commune, a assuré de son côté l’aîné des Karabatic. L’année qui s’est écoulée et ma longue convalescence ont renforcé mon attachement au Paris Saint-Germain. » Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2020, le demi-centre a effectué son retour à la compétition à temps pour participer aux Jeux de Tokyo en août dernier et vivre un troisième sacre olympique personnel, son premier aux côtés de son frère Luka (33 ans), pivot des Bleus.

Depuis son arrivée de Barcelone en juillet 2015, le vétéran parisien a remporté six championnats de France mais aussi une Coupe de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions, devenant le joueur le plus sacré en Starligue avec un total de 13 titres. Il a marqué 854 buts en 283 matchs disputés avec le PSG. La razzia n’est donc pas terminée, en club comme en Bleu, puisque Nikola Karabatic a annoncé début septembre son souhait de continuer sa carrière internationale.