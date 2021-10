45e: MI-TEMPS ! Sifflée juste après une petite frayeur marseillaise, mais rien de bien grave. L'OM a été bon dans ces 45 premières minutes, avec beaucoup de maîtrise, mais on sent qu'il faudra pas grand-chose à la Lazio pour marquer si les Marseillais n'y arrivent pas avant. On se retrouve dans 15 minutes.