Il disait « avoir repris les entraînements sans la niaque ». Le voilà champion du monde. Deux mois, après ses records du monde à -116 m et -117 m, réalisés cet été aux Bahamas – records battus dans la foulée par le russe Alexey Molchanov, à -118 m – l'apnéistemarseillais Arnaud Jerald vient d’être sacré champion du monde.

Dans la compétition qui s’est déroulée en Turquie, samedi, il est descendu à -116 m. Une profondeur suffisante pour décrocher le titre, son concurent Alexey Molchanov ayant été disqualifié après une faute de plongée. « Je me suis surpris à aller profond beaucoup plus facilement qu’en début de saison », a commenté l’athlète. Il aura mis une minute et trente-quatre secondes pour atteindre -116 m et légèrement plus pour remonter à la surface, son temps total de plongée étant de 3'18''.