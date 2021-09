Imaginez Gérard Larcher, deuxième personnage de l’État en tant que président du Sénat, titulaire en Ligue des champions lors d’un PSG-City… L’actuel vice-président du Surinam Ronnie Brunswijk, âgé de 60 ans, a disputé mardi le 8e de finale aller de ligue de la Concacaf avec l’Inter Moengotapoe à Pamaribo, face aux Honduriens du CD Olimpia. A la différence notable de Larcher, Brunswijk est aussi le président et le propriétaire du club dont il est également, tant qu’à faire, le capitaine.

Ce qui explique beaucoup de choses, dont la présence de l’ancien guérillero en attaque ce mardi, aux côtés de Damian Brunswijk, numéro 10 et membre de sa famille. Le vice-président portait quant à lui le numéro 61 (par rapport à sa date de naissance). Il a joué 54 minutes lors de cette cinglante défaite 6-0 à domicile.

Selon l’influent commentateur sportif MisterChip, aux 3,2 millions d’abonnés sur Twitter, « Ronnie Brunswijk (vice-président du Surinam et président de l’Inter Moengotapoe) devient le joueur le plus âgé (60 ans et 198 jours) à disputer un match international de clubs ».

Foot, drogue et politique

Une ligne supplémentaire sur un CV aussi riche que varié : ancien sergent de l’armée, Brunswijk avait pris les armes et était devenu un chef rebelle contre le dictateur Desi Bouterse dans les années 1980. Riche homme d’affaires, il a été condamné pour trafic de drogue par contumace à 8 ans de prison en 1999 par la justice néerlandaise (l’ancienne puissance coloniale) et à 10 ans par la justice française. Mais le Surinam n’extrade pas ses ressortissants.

Elu député en 2005, il s’était récemment allié avec l’ancien ministre de la Justice du Surinam, Chandrikapersad Santokhi, chef de la principale organisation politique d’opposition. Santokhi a été élu par acclamation en juillet 2020 président et Brunswijk, vice-président par le Parlement pour un mandat de cinq ans à la tête de ce pays de quelque 600.000 habitants, frontalier avec la Guyane française, exportateur d’or et de pétrole.

Pas la peine de chercher un improbable site de streaming pour voir le phénomène lors du match retour. L’attaquant sexagénaire ne jouera pas au Honduras, car il ne se risque pas à voyager en raison de ses problèmes judiciaires.