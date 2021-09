Au stade Vélodrome,

L'Olympique de Marseille impressionne. Les Marseillais ont signé une quatrième victoire en cinq matchs de championnat, celui contre Nice sera rejoué le 27 octobre, ce dimanche après-midi en battant Rennes (2-0). Les hommes de Jorge Sampaoli occupent la deuxième place grâce à cette belle victoire, et les motifs de satisfaction sont nombreux.

« La satisfaction est générale. J’aime les intentions de ce groupe, c’est une équipe jeune avec un bon comportement. Notre équipe attaque beaucoup et fait reculer les adversaires. Mais il y a encore des choses à améliorer, comme lors des 30 premières minutes durant lesquelles nous avons le plus dominé mais sans marquer », a analysé Jorge Sampaoli.

« On garde le même niveau, même avec autant de rotations »

Les Marseillais ont largement dominé les Rennais durant les 45 premières minutes, Bruno Genesio évoquant « des vagues tout le temps », mais sans jamais réussir à marquer. Sûrement par le manque de présence dans la surface. Mais le jeune Bamba Dieng a libéré ses coéquipiers dès le retour des vestiaires (48e), avant que la dernière recrue du mercato, Amine Harit, n’inscrive son premier but sous ses nouvelles couleurs (71e). « Personnellement c’est un réel plaisir de marquer devant un stade comme celui-ci. Surtout aujourd’hui, je marque le but du 2-0 qui permet d’enterrer le match, 15 minutes avant la fin. Donc ouais, je suis très satisfait », a-t-il savouré.

Un résultat qui plus est avec une équipe remaniée puisque ni Boubacar Kamara, ni Rongier, ni Gerson, n’étaient alignés d’entrée. Mais les Marseillais ont pu compter sur le retour de Dimitri Payet. « Je suis très content de voir qu’on garde le même niveau, même avec autant de rotations. On enchaîne encore un match sans prendre de but. Je suis très content par rapport à ce que produit l’équipe, on va continuer à travailler ce qu’on sait faire », a listé l’entraîneur argentin, qui a récolté son petit carton jaune habituel.

Les Marseillais se déplacent dès mercredi soir à Angers pour tenter de confirmer ce très bon début de saison, et espèrent le retour d’Arkadiusz Milik qui sera « le bienvenu pour nous aider dans la suite du championnat ».