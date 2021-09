A l’Allianz Riviera (Nice),

Les Niçois restent invaincus cette saison mais laissent échapper les trois points. De peu. Ce dimanche à domicile contre Monaco (2-2), dans un derby joué à huis clos, les hommes de Christophe Galtier ont manqué de l’emporter après une première période poussive et un penalty manqué dans la seconde. Alors dans les vestiaires, il y avait forcément « de la frustration », a concédé le coach des Aiglons après la rencontre.

Un nul d’autant plus dur à encaisser que l’OGC Nice était encore la seule équipe des cinq gros championnats européens à ne pas avoir encaissé de but cette saison.

« Deux points de perdus »

« Nous avons eu la balle de match. Alors oui, sur la chronologie des évènements, il y a de la frustration et deux points de perdus », a réagi Christophe Galtier en conférence de presse. Menés 0-1 à la mi-temps après les 45 premières minutes de jeu passées à « subir l’organisation, la possession et la tactique de [leur] adversaire », les Niçois ont réagi à la 51e grâce au néo-Azuréen Andy Delort (1-1, 51e), rentré à la suite de la blessure de Kasper Dolberg, touché au genou. Les Aiglons ont même enfoncé le clou à la 74e grâce avec une action Delort-Gouiri concrétisée par Hicham Boudaoui (2-1).

Mais c’était sans compter sur le penalty, validé par l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) et transformé par Wissam Ben Yedder (2-2, 76). Quatre minutes plus tard, Nice aurait pu reprendre une longueur d’avance et sceller ce match disputé sans public, en raison des sanctions infligées par la LFP après la rencontre chaotique face à l’OM le 22 août.

Mais Amine Gouiri a manqué sa frappe après un autre penalty, accordé au Gym et contesté par le coach monégasque « un peu sceptique ». « Les arbitres sont venus nous voir en début de saison pour nous expliquer les nouvelles règles sur la main. Je joue au foot depuis l’âge de 8 ans, et je dois dire que je n’y comprends plus grand-chose », a tancé Niko Kovac.

« Manque de personnalité »

Le point du nul est quand même bon à prendre car « Monaco aurait pu l’emporter », relativise de son côté Christophe Galtier, qui regrette avant tout « une première période très moyenne, poussive » avec un certain « manque de personnalité de l’équipe » de Nice.

Mais alors pourquoi ce Gym-là tend-il à montrer deux performances opposées dans le même match ? Le coach devra trouver la clé pour y remédier. « Après la pause, l’équipe a eu un autre visage, comme cela avait été le cas à Nantes, la semaine passée », a analysé le coach. Prochain test dès ce mercredi à Lorient.