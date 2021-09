C’est un retour pour le moins fracassant. Plusieurs anciennes gloires du Biarritz Olympique (Baby, Milhères, Yachvili, Thion, Couzinet, Marlu et Harinordoquy) ont décidé de faire leur retour au sein de leur club de cœur. Tous ont été élus à la tête de l'association et ce, dans un contexte très particulier à cause du conflit entre la mairie et l’actuelle direction incarnée par Jean-Baptiste Aldigé.

L’ancien président avait annoncé sa démission à Sébastien Beauville en raison de son opposition à Aldigé, notamment sur la délocalisation de certains matchs du BO à Lille. La direction du club espérait de son côté installer Serge Blanco, un ailier, à la tête de l’association. C’est donc un sacré coup de théâtre. Pour l’instant, les anciennes gloires des années 2000 désormais à la tête de la section amateur veulent jouer l’apaisement avec Aldigé.

Biarritz Olympique : un pack de “Galactiques” au soutien des amateurs https://t.co/OZDkXkcWFr pic.twitter.com/ZsBE4yL1Ea — SudOuest Sport (@SudOuest_Sport) September 15, 2021

Sur la photo de famille, on peut remarquer la présence de la maire de Biarritz, Maider Arosteguy, en guerre depuis des mois avec l’actuel président du BO. Quant à ce dernier, il a simplement félicité le nouveau bureau en rappelant qu’il est « temporaire » en attendant les élections de décembre. Reste à savoir si Serge Blanco se présentera face aux anciennes gloires.