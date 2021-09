On ne sait pas encore combien de supporters de Tottenham seront du voyage au Roazhon Park jeudi soir. Toujours est-il que les fans des Spurs devront laisser leurs maillots et écharpes au placard. « Au regard du risque avéré de troubles à l’ordre public », le préfet d’Ille-et-Vilaine a en effet pris plusieurs mesures pour encadrer la rencontre opposant le Stade Rennais au club anglais dans le cadre de la Ligue Europa Conference. L’arrêté interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de Tottenham ou se comportant comme tel d’accéder au stade et de circuler ou de stationner » dans un périmètre allant du centre-ville jusqu’aux abords du Roazhon Park.

La vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique seront également interdites jeudi de 11h à minuit sur le mail Mitterrand, la rue Louis Guilloux et dans le secteur de la route de Lorient ainsi que les fumigènes. Depuis le 21 juillet, le port du masque est par ailleurs obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus aux abords du Roazhon Park. La mesure entre à chaque fois en vigueur deux heures avant le match et prend fin deux heures après.