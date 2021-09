20h45: BONSOIR A TOUTES ET TOUS. Vous aimez la Ligue des champions et son hymne en volapuk ? Vous êtes à la bonne adresse. Pour lancer ce Lille - Wolfsburg, on se concentre sur les compos, à commencer par celle du Losc avec François Launay, notre extraordinaire reporter nordiste.

À noter que pour l’UEFA, David jouera à droite et Gomes épaulera Yilmaz devant. OK…#Losc pic.twitter.com/QBymkmwAFT — François Launay (@francoislaunay) September 14, 2021