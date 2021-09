Le rêve de Ligue des champions de Bordeaux s’est envolé mercredi face aux Allemandes de Wolsfburg lors d’une séance de tirs au but catastrophique (0-3) alors que les Girondines s’étaient imposées (3-2) à l’issue de la prolongation sur le terrain de Libourne.

Après leur victoire à l’aller (3-2), Wolfsburg, double lauréate de la compétition et trois fois finaliste ces dernières saisons contre Lyon, a été surpris par l’appétit de Girondines qui n’ont rien lâché, qui ont mené 2-1 grâce à Snoeijs et Gomes, puis ont arraché la séance de tirs au but en marquant un troisième but à la 119e minute par Cardia. Malheureusement, cette séance ultime s’est révélée cruelle avec trois échecs lors des trois premières tentatives d’Eve Périsset, Charlotte Bilbault et Sisca Folkertsma quand les Allemandes n’en ont pas ratés un.

Girondins de Bordeaux : Comment l'équipe féminine est passée de la D2 à la Ligue des champions en cinq ans ? https://t.co/STMZaBPYJf via @20minutesBord pic.twitter.com/GnRuUV3aji — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 8, 2021

« C’est dommage qu’il y ait cette fin. Le football, c’est de la maîtrise, nous avons été à la hauteur au niveau de l’état d’esprit pour faire douter cette équipe. Nous avons livré un vrai match de Coupe d’Europe mais la fin est triste. On doit remercier le public mais je suis déçu que nous n’ayons pas joué à Bordeaux, que l’on ne dispose pas d’un stade à nous », regrettait Patrice Lair, l’entraîneur bordelais.