En général, une conférence de presse qui réunit Didier Deschamps et Hugo Lloris fournit assez d’eau tiède pour alimenter une dizaine de centres de thermoludisme. Ce samedi à Kiev, après un nouveau nul en Ukraine (1-1), le sélectionneur des Bleus a encore employé des mots qui traduisaient mal l’énervement que son visage pouvait laisser paraître. Alors que son capitaine a fendu l’armure.

Au micro de M6, après ce cinquième match d’affilée sans victoire (dont une élimination dès les 8es de finale de l’Euro), Deschamps a voulu retenir « la réaction » de son équipe après une première période insipide. Il a répété sa « confiance en [ses] joueurs » et évoqué un « enchaînement de matchs difficile » même si « ce n’est pas une excuse ». Ou encore des titulaires « qui n’avaient encore joué ensemble ». Sans oublier un adversaire « très groupé, très dense », qui a l’outrecuidance de ne pas offrir des espaces pour prendre une raclée.

« Une vague de réussite un peu cassée »

Changement de ton quelques minutes plus tard avec Lloris, sur la chaîne L’Equipe. « C’est fini l’euphorie de l’après-Coupe du monde 2018, où à tout moment on sentait qu’on pouvait faire basculer les résultats en notre faveur, a lâché le portier de Tottenham, décisif à Kiev face à Yarmolenko (35e) mais impuissant sur le bijou de Shaparenko (44e). On était sur une vague de réussite et elle s’est un peu cassée. »

« Il y a les exigences du haut niveau et on se doit d’y répondre » a aussi glissé « captain » Hugo, regrettant « le manque d’engagement et d’agressivité » en première période. Interrogé sur les raisons du creux des Bleus, ce proche d’Olivier Giroud, laissé de côté après l’Euro, a évoqué « un peu le manque de confiance et pas mal d’évolution en termes de joueurs ». « C’est à chacun d’augmenter son niveau de jeu. » Comprenne qui voudra.

« Je n’ai pas envie qu’on se fasse peur »

« Il faut rester positif mais être conscient des manques » a aussi lâché le gardien des champions du monde en Russie, en espérant une réaction dès mardi contre la Finlande au Parc OL. « Je n’ai pas envie qu’on se fasse peur », a encore tonné le Niçois. En cas de défaite face à la bande à Pukki, ça pourrait être le cas, malgré la faiblesse de ce groupe D de qualifications, qui aurait dû transformer le chemin des Bleus vers la Coupe du monde au Qatar en autoroute.