Tokyo, vélo, gros lot. La délégation française a décroché dans la nuit de jeudi à vendredi une 8e médaille d’or aux Jeux paralympiques 2021 et devinez de quel sport elle vient ? Bingo, du cyclisme​. Kévin Le Cunff est allé s’imposer en costaud sur la course en ligne catégorie C4-C5. Le tennis fauteuil a ensuite hissé haut les couleurs nationales avec le succès en finale de la paire Stéphane Houdet – Nicolas Peifer, aux dépens de la paire britannique Alfie Hewett- Gordon Reid. Avec deux autres médailles de bronze, la France a atteint le cap des 50 médailles.

Le Cunff au panache

Présent parmi un groupe de cinq coureurs qui s’est détaché dans la première partie de course, Le Cunff a porté une attaque finale à deux kilomètres de la ligne pour s’imposer sous la pluie battante au bout de 92,5 kilomètres (moyenne : 41,1 km/h). « On termine à deux et je sors à deux kilomètres, je sentais qu’il était un peu dans le dur », décrit Kévin Le Cunff. « J’étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m’intéressait pas », livre-t-il.

🤩💪 Ils l'ont fait !



Après 3h25 d'un combat de titan, la paire Stéphane Houdet / Nicolas Peifer conserve son titre paralympique en dominant les Britanniques (7-5, 0-6, 7-6 [3]) 🥇🇫🇷 #Paralympics



▶ Suivez les Jeux Paralympiques en direct : https://t.co/iyCk6rRDRb pic.twitter.com/F4bR90R45w — francetvsport (@francetvsport) September 3, 2021

Ce sont les premiers Jeux paralympiques du coureur de 33 ans. Ancien professionnel au sein de l’équipe Saint-Michel Auber entre 2017 et 2019, Kévin Le Cunff compte même une victoire chez les valides dans les Boucles de l’Aulne en 2018 devant l’ex-champion de France Arthur Vichot et Guillaume Martin, huitième du dernier Tour de France. Né avec deux pieds bots, il a subi deux arthrodèses aux chevilles (bloquées par opération) et conserve un mollet atrophié. Pour autant, il n’a rejoint le monde du handisport qu’en 2020, ne trouvant plus de contrat professionnel.

Un peu plus tard, le double Houdet-Peifer a remporté une finale forte en émotions en tennis fauteuil, après un combat extraordinaire de 3h25. Comme en 2016 à Rio, les Français ont fait plier les Britanniques Hewett-Reid, en trois manches (7-5, 0-6, 7-6 [3]). Ils étaient pourtant menés 3-0 dans le dernier set…

Boullé en bronze

Dans la nuit, Rémy Boullé avait lancé la machine bleue en allant décrocher la médaille de bronze en Kayak KL1. L’ancien commando parachutiste, devenu paraplégique après un accident de parachute en 2014, n’a été devancé en finale que par le Hongrois Peter Kiss et le Brésilien Luis Carlos Cardoso da Silva. Il s’agit là de la première médaille olympique du canoë français de ces Jeux paralympiques 2021.

En revenant au vélo, grand pourvoyeur de breloques bleues, Alexandre Lloveras a également obtenu le bronze dans l’épreuve de paracyclisme sur route, en tandem avec le Tristan Bangma.