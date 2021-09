Quelle magnifique performance : la médaille d’or pour ses premiers jeux. Le cycliste Florian Jouanny, au lendemain du bronze en contre-la-montre, a été sacré mardi champion paralympique à Tokyo lors de la course en ligne aux commandes de son vélo à mains (Catégorie H2).

L’Isérois de 29 ans s’est rapidement détaché en tête sur le parcours arrivant au Fuji Speedway et a relégué son premier poursuivant l’Italien Luca Mazzone, en argent la veille, à plus de quatre minutes en achevant les 53 kilomètres de course à 28,9 km/h.

« Une course exceptionnelle »

« Il a franchi un cap exceptionnel », loue le manager de l’équipe de France de paracyclisme Laurent Thirionnet. « Les deux mecs qu’il bat (l’Italien et l’Espagnol Sergio Garrote Muñoz), ils survolent la discipline depuis deux ans et relèguent les autres à des années-lumière donc il a fait une course exceptionnelle ». Tétraplégique à la suite d’un accident de ski il y a dix ans, Florian Jouanny conserve une mobilité partielle de ses bras qui lui permet de concourir en handbike.

Il s’agit de la quatrième médaille d’or du paracyclisme français à Tokyo après celles d’Alexandre Léauté et Dorian Foulon sur la piste du vélodrome d’Izu la semaine passée, puis le titre du tandem Alexandre Lloveras – Corentin Ermenault mardi en contre-la-montre sur route.