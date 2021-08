Leurs collègues valides sont déjà de la fête depuis 1992. Dix-neuf ans plus tard, les parabadistes vont enfin découvrir l’esprit olympique avec l’entrée du badminton au programme des Jeux paralympiques qui se déroulent jusqu’au 5 septembre à Tokyo. Un endroit de choix pour une première car « le Japon est un pays qui adore le badminton », se réjouit Faustine Noël. Âgée de 27 ans, la licenciée du Rennes Étudiants Club Badminton fera partie de la délégation française et sera l’une des grandes chances de médaille. « C’est mon objectif bien sûr même si être présente est déjà formidable », assure-t-elle.

Ayant baigné dans une famille folle du volant, Faustine Noël pratique le badminton depuis l’âge de 10 ans. Mais un handicap neuromoteur léger, son cerveau commandant mal sa jambe droite, l’a empêché de faire carrière chez les valides. Elle découvrira finalement sur le tard le haut niveau en parabadminton. « Cela a mis du temps déjà à se développer en France et je pensais en plus au début que c’était réservé aux personnes en fauteuil », indique l’athlète bretonne.

Elle mise plus sur le double que sur le simple

Une fois dans le circuit, Faustine Noël n’a pas traîné en route en raflant deux médailles d’or en simple et double dames pour sa première participation aux championnats de France en 2015. Quelques semaines plus tard, elle récidivait en décrochant un titre de vice-championne du monde pour sa première compétition internationale. Depuis, la badiste rennaise a encore brillé avec deux titres de championne d’Europe en double mixte en 2016 et 2018 avec son partenaire Lucas Mazur. C’est dans cette catégorie que la jeune femme, numéro 2 mondiale, est la plus attendue, et à un degré moindre en double dames (n°5 mondiale). « Je suis n°6 en simple mais je ne pense pas pouvoir prétendre à une nouvelle médaille », assure-t-elle.

En attendant le début des épreuves, prévu ce mercredi, Faustine Noël a profité du report d’un an des Jeux pour parfaire sa préparation. « Je ne me sentais pas forcément prête en 2020 donc ce n’est pas forcément une si mauvaise chose », souligne la joueuse rennaise, qui a hâte d’entrer dans la compétition. Et ce malgré l’absence de public en raison du contexte sanitaire. « On a de toute façon pas l’habitude d’avoir beaucoup de public aux épreuves de parabadminton donc cela ne devrait pas trop nous déstabiliser », sourit-elle.