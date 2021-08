Si le mercato semble figé, quand le proprio a le portefeuille bien gonflé, pas de souci. C’est le cas de cet OM. Jorge Sampaoli a voulu changer son effectif, Longoria a envoyé. Place donc à Gerson, De La Fuente, Ünder, Saliba et Luan Peres, en attendant un ou deux arrières droits. Et adieu Germain, Thauvin, Sakaï ou Cuisance. On a donc hâte maintenant de voir ce que ça peut donner, les matchs amicaux étant plutôt encourageants. En face, on est plus dans le flou. Der Zakarian n’a pas été prolongé, et Dall’Oglio l’a remplacé. La défense a perdu son phare Hilton, mais le duo Laborde-Delort est toujours présent devant, pour l’instant.

» Les Marseillais sont-ils toujours à la maison à La Mosson ? Venez vibrer avec nous à partir de 20h30 pour cette affiche de la première journée de Ligue 1