JO 2021 EN DIRECT : Kevin Mayer entre en lice... Déception pour Lara Grangeon en eau libre...

Yo les Olympix ! On se réveille tant bien que mal ? On n’arrive pas à dormir ? Peu importe la raison pour laquelle vous êtes éveillés à nous lire devant les JO de Tokyo, on vous aime comme vous êtes. Et à vrai dire, on est bien heureux de pouvoir vibrer avec vous parce qu’il va s’en passer des choses aujourd’hui encore du côté de nos Bleus. Et ça va partir fort avec l’entrée en matière de Kevin Mayer, très attendu sur le décathlon olympique. Pourra-t-il tenir son rang de favori ? A part ça, on aura les séries de Kayak K1 avec le médaillé d’argent à Rio, Maxime Beaumont ou encore du skate avec la Benjamine de la délégation française, Madeleine Larcheron. Que du bon, donc.

» Rendez-vous dans quelques minutes pour le coup d’envoi de ce live