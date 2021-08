JO Tokyo 2O21 EN DIRECT : Du bronze pour Lecointre et Retornaz à la voile, réclamation possible pour de l'argent... Suivez la journée avec nous

Bonjour à toutes et à tous. Après une nuit de désillusions (la blessure de Kevin Mayer), le forfait de Bassa Mawem) et de quelques réussites (la finale pour les hurdleurs), on va essayer de passer une meilleure journée, notamment avec les sport co, où les basketteuses et les handballeuses jouent pour une place en demie, le cyclisme sur piste ou la suite pour Kevin Mayer

>> Rendez-vous dès 9h pour vibrer ensemble