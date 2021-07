JO 2020 football EN DIRECT : Les Japonais s'amusent dans la défense française... C'est plié avant la mi-temps...

12h43 : Côté Japonais, tout roule : deux matches, deux victoires et un jeu au point ai-je lu (je vous cache pas que j'ai pas trop suivi en dehors des Bleus). Sinon, je me suis un peu emballé, le match est qu'à 13h30 et non 12h30 : je mange mes pâtes (sans pesto mon Coco) tranquillou et je vous retrouve tout à l'heure.