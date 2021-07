Euro 2021 EN DIRECT : « Arrêtons de parler d’hôtel », la mise au point de Noël le Graët, Mourinho se paie les Bleus…

Aujourd’hui c’est ? VENDREDI. Hello hello et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette nouvelle journée de l'Euro 2021 avec nous. C’est le début des quarts de finale de la compétition, en même temps que le début du week-end, avec au programme la rencontre entre la Suisse, nos bourreaux, et l'Espagne à 18h, avant le choc entre l’Italie et la Belgique,​ à 21h, nos deux meilleurs ennemis. Mais quelle équipe va aligner la Belgique, Kevin De Bruyne et Eden Hazard seront-ils disponibles ? On aura la réponse dans la journée. Nos Bleus sont, eux, déjà partis en vacances.

> Suivez avec nous cet Euro 2021 avec nous en direct à partir de 09h30