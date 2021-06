C’est une petite révolution, la fin d’une règle instaurée en 1965. L’UEFA a annoncé dans un communiqué la suppression dès cet été pour toutes les compétitions entre clubs de l’avantage lié aux buts à l’extérieur sur une confrontation aller-retour. En d’autres termes, en cas de victoire 5-1 après une défaite 4-0 en phase finale de Ligue des Champions ou d’Europa League, il faudra en passer par les prolongations, voire les tirs au but.

Depuis le milieu des années 70, on observe une nette tendance à la réduction de l'écart entre les victoires à domicile et à l'extérieur (de 61%-19% à 47%-30%) et le nombre de buts par match à domicile et à l'extérieur (de 2,02-0,95 à 1,58-1,15) dans les compétitions masculines. — L'UEFA 🇫🇷 (@UEFAcom_fr) June 24, 2021

Cette réforme était régulièrement évoquée, et a de nouveau été mise sur la table après le lancement avorté de la Super Ligue par les plus gros clubs européens. Pour justifier cette décision, l’UEFA a notamment rappelé que « depuis le milieu des années 1970, on observe une nette tendance à la réduction de l’écart entre les victoires à domicile, 61 % (-19 %), et à l’extérieur, 47 % (-30 %), et le nombre de buts par match à domicile, 2,02 (-0,95), et à l’extérieur, 1,58 (-1,15) dans les compétitions masculines. »

Bon par contre, à 6-1 ça ne changera rien, désolé les Parisiens…