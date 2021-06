Bonjour les Minutos,

Pas trop la gueule de bois après le match nul d'hier ? On va essayer de s'en remettre doucement en se disant que les Portugais ont pas été plus brillants et en suivant toute l'actu de la journée. Une décla, une vidéo rigolote d'entrainement, des fans bourrés, rien ne nous échappe. Et bien sûr, on vous enverra sur les lives de Italie - Pays de Galles et Suisse - Turquie, avec un nouveau qualifié ce soir.

>> Début du live à 9h45