Formule 1 – Grand Prix de France EN DIRECT : Verstappen chasse les Mercedes, fin de course très serrée

Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre le Grand Prix de France 2021 sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C’est une grande première pour nous de liver la F1, on espère que ca vous plaira et que vous serez nombreux averc nous. Nous allons vous faire vivre la bataille au sommet entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pour la première place du championnat du Monde. Les deux pilotes partiront d’ailleurs aux deux premières places de la grille, avec un petit avantage pour le pilote hollandais. Côté Français, Pierre Gasly a réalisé une belle perf en accrochant la 6e place, au milieu des RedBull, Mercedes et Ferrari, avec son Alpha Tauri. Esteban Ocon n’a pas pu faire mieux que la 11e position, mais il aura le choix de ses gommes pour le départ.

Il a plu ce dimanche matin sur le circuit Paul Ricard, mais le risque d’averse reste relativement faible pour la course. Attention néanmoins au vent, beaucoup plus présent que lors des qualifications samedi, qui pourrait avantager les Mercedes.

Suivez le Grand Prix de France avec nous, le départ est prévu pour 15 heures