Paul Pogba ridiculise Toni Kroos, le 15 juin 2021 à Munich. — Matthias Schrader/AP/SIPA

Pour ce deuxième numéro du podcast Zone Mixte, tout nouveau rendez-vous de la rédaction sports de 20 Minutes, nos deux spécialistes Julien Laloye et William Pereira, accompagnés d’Aymeric Le Gall depuis Munich, reviennent sur le début d’Euro de Paul Pogba. Immense contre l’Allemagne, leader moral du groupe en coulisses et leader technique sur le terrain, le milieu mancunien s’est transformé en bleu lors de la Coupe du monde 2018, bien loin des polémiques qui ont escorté son Euro 2016.

Le concept de Zone Mixte ? Chaque semaine, la rédaction des sports de 20 Minutes partage le travail de ses journalistes sur la plus grosse actualité sportive du moment. Euro de foot, Tour de France, Jeux olympiques, Ligue 1, Ligue des champions, XV de France, tous nos envoyés spéciaux amèneront leur expertise, et surtout une bonne dose d’humour. Ça reste du sport, on se détend. Une émission audio proposée chaque vendredi à partir de 10 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).