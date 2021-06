Italie-Suisse EURO 2021 EN DIRECT: La Squadra Azzura ouvre le score sur une superbe action collective

Pour l’instant, ce n’est qu’un murmure, un pari un peu fou avant que les choses sérieuses ne commencent pour de vrai. Et si l’Italie, assise sur une série de victoires inédite dans son histoire, était la grosse cote de cet Euro ? Les hommes de Roberto Mancini n’avaient jamais marqué trois buts dans un championnat d’Europe avant la raclée infligée à la Turquie, et le derby des Alpes leur a plus souvent réussi que l’inverse, encore que la dernière confrontation entre la Squadra Azzura et la Suisse remonte un peu. C’était en 2010, mais il reste tout de même deux survivants : les inusables Chiellini et Shaquiri. Le deuxième aura plus de pression, après le nul concédé en ouverture contre les Gallois (1-1).

>> Rendez-vous à 20h30 après un petit plat de linguine alla vongole