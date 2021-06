Des passants devant un panneau représentant des joueurs de l’équipe de football ukrainienne, à Kiev, le 7 juin 2021. — SERGEI SUPINSKY / AFP

La Fédération russe de football a dénoncé auprès de l’UEFA le nouveau maillot de la sélection ukrainienne, sur lequel figurent la Crimée annexée et des slogans patriotiques.

Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mardi le nouveau maillot de la sélection ukrainienne,

Elle y voit un symbole politique fort. La Fédération russe de football (RFS) a annoncé, ce mardi soir, avoir adressé une lettre à l’ UEFA pour dénoncer le nouveau maillot de la sélection ukrainienne pour l’Euro de football, sur lequel figurent la Crimée annexée et des slogans patriotiques.

Dans cette lettre, « nous attirons l’attention sur l’utilisation de motifs politiques sur le maillot de la sélection ukrainienne ce qui va à l’encontre des principes de base du règlement de l’UEFA sur l’équipement », a indiqué le service de presse de la RFS, cité par les agences de presse russes, à trois jours du début de l’Euro. « Le football, c’est un sport qui doit toujours rester en dehors de la politique », a-t-il rappelé.

« En approuvant un tel uniforme, l’UEFA crée un précédent, parce que lors d’un prochain grand tournoi, nous pourrions voir d’autres pays tenter d’utiliser leur équipement à des fins politiques », estime le service de presse de la RFS. Dévoilés dimanche, les maillots de la sélection ukrainienne arborent la carte de l’Ukraine, Crimée incluse et que Moscou a annexée en 2014, ainsi que des territoires de l’Est, contrôlés par des séparatistes pro-russes. Cette carte correspond aux frontières reconnues du pays.

Des formules issues d’un chant patriotique

Y figurent également les slogans « Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux Héros ! », formules tirées d’un chant patriotique et devenues un cri de ralliement lors du soulèvement populaire de Maïdan, en 2014, qui avait évincé un président soutenu par le Kremlin Viktor Ianoukovitch.

La présence de ces slogans sur le maillot a suscité les critiques de Moscou qui a associé ces slogans à des groupes nationalistes de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les Soviétiques. L’Ukraine et la Russie sont toutes deux qualifiées pour l’Euro. La première sera dans le groupe C et la seconde dans le groupe B.

Le président ukrainien pose avec le maillot…

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué mardi le nouveau maillot de la sélection ukrainienne, sur lequel figurent des « symboles importants » comme la Crimée annexée et des slogans patriotiques, en réaction à de vives critiques de Moscou.

« Le nouveau maillot de la sélection de football ukrainienne est en effet pas comme les autres. Il peut choquer. Il comporte plusieurs symboles importants qui unissent les Ukrainiens », a écrit Volodymyr Zelensky sur Instagram, en postant également une photo où il pose avec ce maillot.