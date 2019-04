L'humoriste et homme politique Volodymyr Zelensky. — Genya SAVILOV / AFP

Le comédien novice en politique Volodymyr Zelensky a remporté ce dimanche une victoire écrasante à la présidentielle en Ukraine face au président sortant Petro Porochenko, reflétant l'ampleur de la défiance des électeurs à l'égard du pouvoir en place, selon un sondage sortie des urnes.

L'humoriste de 41 ans a obtenu 73,2% des suffrages au second tour de la présidentielle contre 25,3% pour son rival de 53 ans, selon ce sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote par le consortium « Exit Poll National » réunissant trois instituts.

Président pour le meilleur et pour le rire

A l'écran, Volodymyr Zelensky avait déjà été président d'Ukraine. La fiction est devenue réalité ce dimanche pour le comédien qui a su tirer partie, par une campagne de «type simple» venu du peuple, de la déception des Ukrainiens envers leurs élites post-soviétiques.

Pour ses partisans, Volodymyr Zelensky représente une chance de tourner la page d'une classe politique jugée corrompue et inefficace. L'humoriste de 41 ans, adolescent au moment de donc de l'indépendance de l'Ukraine en 1991, a promis d'amener au pouvoir des gens «avec une mentalité du 21e siècle» au pouvoir.

Craignant le chaos, ses détracteurs dénoncent un programme flou et une inexpérience dangereuse pour un pays parmi les plus pauvres d'Europe et en proie depuis cinq ans à un conflit avec des séparatistes prorusses dans l'Est.