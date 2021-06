Des joueurs de l’équipe d'Allemagne, à Düsseldorf le 7 juin 2021 lors d'un match contre la Lettonie. — Martin Meissner/AP/SIPA

L’Allemagne est prête à jouer la France dans une semaine lors de l’ Euro 2021. La Mannschaft a rodé ses automatismes offensifs en écrasant lundi la faible Lettonie 7-1 devant un millier de supporters à Düsseldorf.

Les sept buts sont venus de sept buteurs différents : Robin Gosens (19e), Ilkay Gündogan (21e), Thomas Müller (27e), le gardien letton Robert Ozols, qui a détourné dans son but un centre de Kai Havertz (39e), et Serge Gnabry (45e) avant la pause, puis Timo Werner (50e) et Leroy Sané (76e).

La confiance ainsi accumulée ne sera pas de trop pour aborder le groupe le plus relevé de l’Euro, avec les champions du monde français (15 juin), le Portugal (19 juin) et la Hongrie (23 juin).