SELECTION « 20 Minutes » a repéré les téléviseurs calibrés pour suivre les matchs à plusieurs et partager le plus confortablement possible vos émotions de supporters pendant l'Euro

Euro 2021: Comment choisir le téléviseur parfait? — 20 Minutes

Les téléviseurs mis en avant pour l’Euro 2021 ne peuvent pas tous prétendre nous immerger comme au stade.

Les modèles de grande taille, avec si possible une dalle 100 Hz et un bon processeur sont à privilégier, autant de critères qui font monter sensiblement le budget.

De 899 à… 10.999 euros, «20 Minutes» a sélectionné cinq modèles devant lesquels on pourra profiter de la compétition… ou alors simplement rêver.

L'Euro 2021, c'est le 11 juin. Et pour en profiter le plus confortablement possible, en famille ou entre amis, un téléviseur rompu au grand spectacle est nécessaire. Accessibles ou pour rêver, 20 Minutes vous propose sa sélection d’écrans pour rassembler votre tribu devant l'écran, dans le respect, bien sûr, des conditions sanitaires du moment.

Pour voir les matchs en grand sans se ruiner : Hisense 55U8QF

Le « premier prix » de notre sélection n’en est pas moins équipé d’une dalle 100 Hz, l’idéal pour regarder du foot et conserver à l’écran des images en mouvement parfaitement nettes. Ce modèle LCD LED, dispose d’un rétroéclairage sur 132 zones, un vrai point fort qui permet d’accroître le contraste. Autre atout : il adopte la technologie QLED. A base de Quantum Dot (ou points quantiques), sa dalle intègre des nano cristaux de différentes tailles qui, lorsque excités par la lumière, émettent une longueur d’onde. A la clé, des couleurs beaucoup plus dynamiques qu’avec un simple téléviseur LED.

Le téléviseur 55U8QH propose une dalle 100 Hz à prix modéré. - HISENSE

Dolby Vision pour une image plus nuancée, il est aussi Dolby Atmos pour un son plus immersif (avec des contenus compatibles). Avec une puissance de 20 watts dévolue à l’expertise audio de JBL, c’est un bon téléviseur au prix contenu. Il ne lui manque qu'une prise HDMI 2.1 qui lui aurait assuré une compatibilité avec des jeux s'affichant jusqu'à 120 images par seconde. Avec Alexa à bord, l’appareil peut également servir de hub pour piloter les objets connectés compatibles de la maisonnée.

En 55 pouces. 899 euros.

Pour accrocher au mur les couleurs de votre équipe : Philips, Serie 9206

Cette Android TV LCD dispose d’un rétroéclairage direct LED et d’une dalle 100 Hz. Il s’agit du taux de rafraîchissement idéal pour les images de sport. Contrairement au 50 Hz, le 100 Hz évite les traces fantômes derrière les objets en mouvement, comme avec un ballon. Pour aller plus loin dans la qualité visuelle, cet écran est compatible HDR Dolby Vision et HDR 10 +. A bord, le processeur P5 (unanimement salué) du constructeur assure un traitement d’image parfait. Offrant un bel accord, un système son 2.1 d’une puissance de 50 watts est intégré.

Immersion parfaite avec le procédé Ambilight sur quatre cotés. - TP VISION

Pour une immersion plus grande, ce téléviseur est Ambilight sur ses quatre côtés. Grâce à ce système qui affiche à l’arrière de l’écran les couleurs dominantes à l’image, la sensation de faire partie du spectacle est ainsi totale. Sans doute l’occasion, aussi, de l’accrocher au mur…

Si la Serie 9206 est compatible avec Google Assistant (une touche est dédiée sur la télécommande rétroéclairée), il est possible de lui greffer Alexa, l’assistante d’Amazon, via une enceinte compatible.

En 55 et 65 pouces. A partir de 1.299 euros.

Pour placer l’OLED au centre du terrain : Sony Bravia XR A80J

Sous Google TV (le nouveau système d’exploitation pour téléviseurs de la firme de Mountain View), ce téléviseur OLED sait se distinguer. Extrêmement fin (0,6 mm), sa dalle 100 Hz possède une bonne luminosité, mais surtout des contrastes impressionnants, qui offrent des noirs absolument parfaits.

La Série A80J de Sony disponible en 55, 65 et 77 pouces. - SONY

A bord, le nouveau processeur XR Cognitive optimise le rendu visuel selon des points dits « focaux », soit sur les zones de l’image où vont se concentrer tous les regards… comme le ballon rond ! Difficile d’apprécier l’éventuel progrès technique, reste que l’image est ici d’une pureté exemplaire.

La Série OLED A80 J intègre le processeur XR Cognitive de Sony. - SONY

Une nouvelle fois, Sony intègre à cet écran son procédé « Acoustic Surface » qui permet de s’affranchir de la présence de haut-parleurs. Des vibrations dans la dalle transmettent le son (30 watts). Bien, mais une barre de son fera quand même beaucoup mieux !

Petit bonus : la télécommande de ce téléviseur dispose de touches dédiées pour convoquer Netflix, YouTube, Prime Vidéo et Disney+. Manque plus qu’Apple TV !

En 55, 65 et 77 pouces. A partir de 1.990 euros.

Pour se la couler douce devant les matchs : Samsung, The Terrace

Vous trouverez difficilement mieux pour votre villa à Ibiza ou votre chalet à Courchevel ! Avec le bien nommé The Terrace, Samsung a eu l’idée d’un téléviseur QLED 4K dédié à l’extérieur. Pas besoin de le sortir du salon à chaque match : certifié IP55, l’appareil résiste à la pluie, à la poussière et même à la chaleur (jusqu’à +50°C).

Avec The Terrace Samsung lanxe un téléviseur QLED conçu pour l'extérieur. - SAMSUNG

Sa dalle dispose même d’un système anti-reflets qui vous évitera de voir le barbecue se réfléchir à l’écran plutôt que les joueurs courir après le ballon. Il est aussi HDR et offre une luminosité jusqu’à 2.000 cd/m² (ou 2.000 dits), ce qui est un point capital pour que son image reste suffisamment lumineuse en extérieur.

Pour montrer le volume au moment du but, une barre de son dédiée est également lancée, la Terrace Soundbar. Elle est étanche et propose une puissance de 210 Watts.

En 55, 65 et 75 pouces. A partir de 3.999 euros.

Pour rêver en très grand : Samsung, Série QN900A

Comme au stade ! Avec son écran géant jusqu’à 85 pouces (soit 2,15 mètres de diagonale), ce téléviseur 8K au prix d’une petite berline (vendu jusqu’à 11000 euros en 85’’) affiche quelque 33 millions de pixels à l’écran. Pour cela, Samsung utilise sa technologie Quantum Mini LED, à base de LED quarante fois plus petits que des LED classiques. Offrant ainsi un niveau de détail incomparable, l’appareil offre en outre des images extrêmement lumineuses.

Le téléviseur 8K de Samsung reste inaccessible, mais possède des arguments pour faire rêver. - SAMSUNG

Certes la 8K (avec une définition quatre fois plus importante que la 4K) ne vaut ici que pour offrir une très grande image qui conserve toutes ces qualités. En l’absence de contenus 8K (la TNT 8K n’existera sans doute jamais…), le téléviseur transforme en 8K tout contenu visionné. Les résultats obtenus sont d’ailleurs assez stupéfiants avec les contenus Full HD ou 4K ainsi upscallés. Il pourra également s’avérer intéressant avec du jeu vidéo en streaming, un projet que semble caresser Netflix.

En 65, 75 et 85 pouces. A partir de 5.999 euros, jusqu’à 10.999 euros.