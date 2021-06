FOOTBALL L’ailier de la Juventus manquera la rencontre entre la Suède et l’Espagne, lundi prochain à Séville

Le Suédois Dejan Kulusevski face à l'Arménie en match de préparation à l'Euro, le 5 juin 2021 à Solna. — Jonathan Nackstrand / AFP

Et ça continue, encore et encore. C’est que le début, d’accord, d’accord. L'UEFA aurait dû demander à Francis Cabrel d’écrire l’hymne de l’Euro 2021, tant l’événement devrait se répéter. Après le Hollandais Jasper Cillessen et l'Espagnol Sergio Busquets, c’est le Suédois Dejan Kulusevski qui a été testé positif au Covid-19.

L’ailier de la Juventus (21 ans) manquera le premier match de la compétition lundi prochain contre la Roja à Séville, a déclaré ce mardi en conférence de presse le sélectionneur Janne Andersson.

Celui-ci espère pouvoir récupérer son jeune joueur pour la suite de l’épreuve. Pas question donc dans l’esprit d’Andersson d’appeler un nouvel élément avant les débuts de la Suède dans l’Euro, comme le règlement l’y autorise.