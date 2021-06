José Fonte et Renato Sacnhes sous les couleurs du Portugal — AFP

Septième et dernier numéro de la saison pour 100 % Lille, le podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Deux semaines après le titre de champion, nos quatre spécialistes du club nordiste, rejoints cette semaine par François Stock, supporter et responsable du site AllezleLosc. , se demandent pourquoi le club nordiste n’a toujours pas nommé de nouvel entraîneur.

Dans le deuxième thème, on évoquera la cure d’austérité qui a commencé au Losc à tous les niveaux du club.

Enfin, on parlera de l’Euro de foot qui débute vendredi à Rome et auquel participent pas moins de sept champions de France.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).