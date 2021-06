Olivier Létang, le nouveau président du Losc — F.Lo Presti/AFP

Sixième numéro de 100 % Lille, le nouveau podcast entièrement consacré à l’actualité du Losc. Après le titre et la fête de la semaine dernière, nos quatre spécialistes du club nordiste se demandent ce que vaut le futur projet du Losc, ses investisseurs et ses ambitions dans un contexte économique compliqué.

Le deuxième thème de ce podcast sera axé sur la recherche du futur entraîneur lillois après le départ de Christophe Galtier un an avant la fin de son contrat.

Enfin, on parlera aussi du visage de l’effectif lillois la saison prochaine avec les départs et les arrivées de plusieurs joueurs.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).