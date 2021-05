Roland-Garros - 1er tour EN DIRECT : Osaka et Fognini commencent bien, Couacaud première sensation française? Suivez la première journée

Bon d’accord, l’attente a été moins longue ce coup-ci, avec une édition 2020 programmée en septembre-octobre. Mais avouez que ça fait toujours bien plaisir de voir débuter un nouveau cru de Roland-Garros. Comme une sorte de coup d’envoi d’un été alléchant ( Euro de foot, Tour de France, JO) avec le public qui revient (un peu)…

Bon OK, Nadal va encore gagner chez les hommes, et Swiatek sans doute chez les femmes, mais d’ici là, il y a un paquet de bons matchs à savourer. Et on vous propose de déguster tout ça avec nous. Ce dimanche promet d’être déjà d’être roboratif avec des saveurs japonaise (Osaka), autrichienne (Thiem), allemande (Zverev) et grecque (Tsitsipas)…

Si vous êtes plutôt branché tricolore, on a ça aussi avec pas moins de neuf plats, du classique (Chardy, Simon...) au plus expérimental (Burel, Moutet...). A consommer d’urgence, car les produits français se conservent rarement très longtemps.

» Rendez-vous à 11h pour les premiers matchs