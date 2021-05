FOOT ET COVID L’attaquant brésilien du PSG a diffusé une vidéo ce jeudi sur Instagram

Neymar, détendu lundi lors de l'entraînement du PSG. — Anne-Christine Poujoulat / AFP

Neymar est-il plutôt Pfizer ou Moderna ? Cette question brûlante reste à ce jour sans réponse. En revanche, une chose est sûre : l’attaquant du PSG a reçu une dose de vaccin anti-Covid. Et il l’a fait savoir sur Instagram ce jeudi. Non pas par la désormais classique photo « torse débraillé » mais à travers une courte vidéo où l’on voit la star brésilienne encaisser l’injection sans broncher.

Neymar a publié en complément un message mi-personnel, mi-universel : « Après tant d’attente, mon tour est venu, assène-t-il. Quel bonheur… J’espère que les choses reviendront à la normale dès que possible et que non seulement mon pays, le Brésil, mais le monde entier pourra être vacciné. »

Trois heures après sa mise en ligne, la vidéo avait déjà été vue plus de 5,1 millions de fois. Plus efficace qu’une campagne de communication gouvernementale…