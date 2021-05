Pour le TFC, un éventuel adieu à la Ligue 2 passe par une victoire dans le match couperet contre Grenoble ce vendredi soir au Stadium. — FRED SCHEIBER/SIPA

« Il faut dédramatiser la situation, penser à ce que l’on peut gagner, pas à ce que l’on peut perdre ». Patrice Garande, l’entraîneur du « Tef », a beau tenter de faire baisser pression et d’entourer son groupe d’une bulle de zénitude, il n’empêche : les Violets joueront leur saison sur un match vendredi soir au Stadium (à 20 h 45), face à Grenoble​.

Ce match de prébarrage est désormais la seule voie pour le plus gros budget de la Ligue 2, et la nouvelle présidence Comolli, d’atteindre son objectif de remontée éclair dans l’élite.

L’affection retrouvée des supporteurs

Avant ce match couperet et après une saison solide, mais que le coronavirus a sans doute empêché d’être parfaite sur la fin, l’ambiance est bonne en tout cas. Loin du cauchemar de la fin de l’ère Sadran, les supporteurs sont réconciliés avec une équipe qui les a régalés avec une attaque prolifique (la meilleure du championnat à 71 buts) et une invincibilité de six mois à domicile. Privés de travées pour ce nouveau match à huis clos, les Indians ont rendez-vous sous le pont du Stadium pour accompagner le bus des Violets vers leur destin.

Côté vestiaires, l’état d’esprit est au rendez-vous aussi. « Je sens mes joueurs heureux, impatients de disputer ce match. Ils sont à fond dans l’objectif », assure Patrice Garande.

Si ça casse, ils seront en vacances. Si ça passe, ils joueront à nouveau leur avenir. Au Stadium le jeudi 27 mai puis à l’extérieur le dimanche 30 contre le 18e de Ligue 1. Ce pourrait être Nantes, Brest, Lorient ou Strasbourg.