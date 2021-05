Les supporters du Stade Toulousain sur la place du Capitole après la victoire de leur équipe contre Toulon, en finale du Top 14, le 10 juin 2012. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES

Ce samedi, à 17 h 45, le Stade Toulousain affronte La Rochelle en finale de Champions Cup à Twickenham.

Les supporteurs des Rouge & Noir restés à Toulouse ne pourront pas vivre le match dans des conditions normales en raison de la crise sanitaire.

Les autorités ont interdit les retransmissions de match et les rassemblements place du Capitole et Saint-Pierre ou encore avancé à 19 h la fermeture des terrasses pour éviter les attroupements.

Les supporteurs du Stade Toulousain attendent de voir leur club accrocher une nouvelle étoile à leur maillot depuis onze ans. Et depuis un an, ils aspirent à prendre un bon bol d’air. Ce samedi, avec la finale de la Champions Cup, qui verra les Rouge & Noir affronter La Rochelle sur la pelouse de Twickenham, ils pensaient pouvoir faire d’une pierre deux coups.

Mais voilà. Pour limiter la circulation du coronavirus, la préfecture a décidé de prendre des mesures drastiques pour la journée de samedi, histoire d’éviter tout débordement dans la Ville rose, et ce, quel que soit le résultat.

Pas de retransmission de match

« Au moment où un certain nombre d’établissements vont pouvoir rouvrir, où les terrasses des cafés et restaurants seront de nouveau accessibles, il est essentiel d’éviter tout rassemblement massif et incontrôlé susceptible de faire repartir à la hausse la circulation du virus. C’est une inquiétude forte qu’expriment de nombreux professionnels de la santé, de l’industrie et de la restauration, mais aussi un grand nombre de nos concitoyens, effrayés à l’idée de se retrouver face à une marée humaine l’après-midi du match de rugby », indique la préfecture dans un communiqué.

Au-delà de l’appel à la responsabilité de chacun, les services de l’Etat, en relation avec les responsables du club, de la santé et de la mairie, ont pris des décisions coercitives pour limiter les attroupements et l’afflux massif de personnes en centre-ville.

Ainsi, tous les bars et restaurants ont l’interdiction de retransmettre le match sur des écrans, que ce soit en terrasses ou dans l’espace public.

Fermeture des terrasses à 19 h

Lorsque le match doit débuter à 17 h 45, les mêmes terrasses du centre-ville de Toulouse, c’est-à-dire situées dans la partie limitée par les boulevards, doivent fermer dès 19 h, contre 21 h ailleurs. Il sera donc difficile de commencer à suivre un match en sirotant un verre au soleil ou de revenir s’attabler un peu plus tard pour y fêter la victoire.

Pour éviter que la fête se déplace sur la voie publique, la consommation et la vente d’alcool sur la voie publique y sont interdites. Tout comme l’accès à la place centrale du Capitole ou de la place Saint-Pierre, hauts lieux de rassemblement des supporteurs du Stade Toulousain lors des dernières victoires.

Une partie de la ville sera tout de même pavoisée en Rouge et Noir, notamment les allées Jean-Jaurés, dès vendredi matin, pour soutenir le club. Le Stade Toulousain incite aussi ses supporteurs à soutenir son équipe en affichant ses couleurs aux balcons et fenêtres et en utilisant les réseaux sociaux.