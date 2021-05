La Rochelle a battu le Leinster en demi-finale de la Champions Cup, le 2 mai 2021. — XAVIER LEOTY / AFP

La Rochelle l’a fait ! Pour leur grande première à ce niveau, les joueurs rochelais ont battu le Leinster, quatre fois champion d’Europe, ce dimanche en demi-finale de la Champions Cup de rugby.

Très indisciplinés lors de la première période, les hommes de Ronan O’Gara étaient menés à la pause (12-13), mais la botte d’Ihaia West et deux essais de Grégory Alldritt et Will Skelton leur ont permis de s’offrir l’une des plus belles victoires de l’histoire du club (32-23).

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🏆 #SRLEI

👑 La Rochelle rejoint Toulouse en finale de la Champions Cup !

🔥 Une belle victoire 32-23 contre le Leinster !

👊 Greg Alldritt et Will Skelton ont marqué un essai !https://t.co/cq3Sk8e5Mi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 2, 2021

La finale face au Stade Toulousain​, qui a écarté samedi l’UBB, sera la sixième confrontation entre clubs français à ce niveau de la compétition. La dernière remonte à 2015 et le succès de Toulon devant Clermont (24-18) à Twickenham. Aucune équipe française n’a remporté le trophée depuis.