Arkadiusz Milik a inscrit un triplé pour mettre l'OM dans le bon chemin pour l'Europe. — Christophe SIMON / AFP

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 en toute fin de match dimanche soir contre le Sco d’Angers au stade Vélodrome.

Arkadiusz Milik, l’avant-centre Marseillais a inscrit un triplé.

Grâce à cette victoire et les défaites de Lens et de Rennes, les Marseillais sont pratiquement qualifiés pour l’Europe.

Au stade Vélodrome,

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3 buts 2 contre le Sco d'Angers dimanche soir au stade Vélodrome. Une victoire en toute fin de match qui permet à l’OM de réaliser la bonne opération dans la course à l’Europe lors de cette 37e et avant dernière journée de Ligue 1.

L’OM aime se compliquer la tâche

Contrairement à leurs habitudes, les Marseillais n’ont pas attendu la fin de match pour se réveiller et produire du jeu. Ils ont lancé l’assaut sur les buts de Bernardoni dès les premières minutes du match, avec l’ouverture du score d’Arkadiusz Milik (9e). Le pilonnage a continué durant toute la première et le score aurait largement dû afficher 3-0 à la pause sans un excellent Paul Bernarnodi, le gardien d’Angers.

L’OM pensait s’être mis à l’abri avec le doublé de Milik (49e), mais les Marseillais ont complètement sabordé leur fin de match. D’abord sur une tête de Pereira Lage (57e), puis une incompréhension entre Sakai et Mandanda qui a profité à Thomas (80e). De quoi faire dégoupiller Sampaoli, exclu après deux cartons jaunes. Mais l’OM a obtenu un penalty dans une fin de match complètement folle, transformé par Milik (90e).

Milik, grantatakan

L’avant-centre Marseillais était partout dimanche soir. Le Polonais a étalé toute sa classe pour finalement offrir la victoire à l’OM sur penalty, sans trembler. Timing parfait dans les appels, bon de la tête, de ses deux pieds, Arkadiusz Milik est le grand attaquant attendu depuis des années à Marseille. Un départ cet été serait un véritable crève coeur pour les supporters.

La 5e place quasiment assurée

Ce succès contre Angers, pendant que Lens et Rennes chutaient contre Bordeaux et Monaco, devrait suffire pour accrocher la 5e place dimanche prochain lors de la tombée de rideau de cette saison 2020/2021. Les Marseillais disposent désormais de 3 points d’avance sur Lens et d’une différence de but positive de 4 buts, et 4 points sur Rennes.