20h44: Et alors le maintien là c'est festival. Dijon est relégué, sinon devant ils sont sept, de Brest (14e) à Nîmes (19e), à être en danger. Lorient, Bordeaux et Nîmes jouent à la maison, a priori le match le plus facile est pour les Merlus, opposés à Metz, qui ne joue plus rien. Même chose pour Brest et Strasbourg, face à Montpell' et Nice, mais à l'extérieur.