Benoît Paire prend en photo la marque d'une balle qu'il estimait bonne lors du 1er tour du Masters 1000 de Rome le 10 mai 2021. — Gregorio Borgia/AP/SIPA

Le moral toujours plombé par l’absence du public et le bras un peu plus lourd après son vaccin, Benoît Paire a de nouveau craqué lundi au premier tour du Masters 1000 de Rome, où il a été éliminé par l’Italien Stefano Travaglia (6-4, 6-3). « Je me suis fait vacciner il y a deux jours. J’avais demandé à jouer le plus tard possible, et on me met aujourd’hui (lundi) à 10h du matin… Je n’ai même pas pu m’entraîner », a regretté le Français en conférence de presse.

Le Français, qui traîne son spleen depuis des mois, est totalement sorti du match en début de second set, après avoir contesté une balle de son adversaire jugée bonne mais qu’il croyait faute. Après avoir photographié avec son téléphone la marque de cette fameuse balle, il est entré dans des discussions avec l’arbitre et le clan de l’Italien. Et a balancé la fin de son match en multipliant les fautes directes dans la plus grande nonchalance.

« Je paierai l’amende »

Avant de quitter le court, Paire a encore passé un long moment à prendre de nouvelles photos de la marque, en ayant demandé au préalable s’il s’exposait à une sanction. La réponse positive ne l’a pas dissuadé. « Je paierai l’amende », a-t-il dit avant de se voir signifier qu’il avait violé le règlement pour cette « conduite antisportive ».

Alors que la présence du public à Madrid l'avait un peu relancé, le retour du huis clos en Italie l’a fait replonger. « Il n’y a pas un supporter, quand on connaît l’ambiance qu’il peut y avoir à Rome, de voir les courts comme ça c’est un peu dur. Que tu fasses une faute directe, une double faute ou un coup gagnant, c’est pareil, j’ai vraiment l’impression de jouer un entraînement », a-t-il observé.

Pas trop de conséquences au classement

Avec cette nouvelle défaite d’entrée, Paire affiche un bilan de deux victoires pour douze défaites cette année. Pas un drame, avec le système mis en place par l’ATP pendant la pandémie. « Je suis toujours très bien classé alors que j’ai gagné deux matchs en deux ans, a fait remarquer le Français. Je ne me prends plus trop la tête avec le tennis. Tout le monde voit que c’est compliqué pour moi sur le court. Je profite. »

L’Avignonnais a toutefois promis d’essayer de se préparer au mieux pour Roland-Garros, où il y aura un peu de spectateurs dans les tribunes. « Je vais m’entraîner. Je suis en train d’essayer de trouver un entraîneur, de trouver de l’aide sur le plan physique. Je ne dis pas que je laisse tomber. Je n’abandonne pas, a-t-il assuré. Je vais essayer de retrouver un peu de plaisir, même avec des potes à moi, et essayer d’être prêt. »