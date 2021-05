Les joueurs du Barça vont se faire taper sur les doigts. — Joan Monfort/AP/SIPA

Chopés par la patrouille et bientôt sanctionnés d’une grosse amende ? Les joueurs du Barça ont les oreilles qui sifflent depuis lundi et la révélation dans la presse espagnole d'un barbecue géant dans la maison de Lionel Messi réunissant tout le groupe et les proches lundi midi. Une réunion informelle et pas vraiment cachée, qui visait à se donner du courage avant la dernière ligne droite de la Liga et le choc prévu contre l’Atletico Madrid samedi.

Un barbecue légal, vraiment ?

Sauf que la situation sanitaire en Catalogne ne permet pas des rassemblements de plus de six personnes, rappelle le quotidien ABC, qui a sorti une petite enquête sur le dossier fiesta. Six personnes, qui dans le cadre d’une réunion hors de la bulle familiale, n’auraient pas le droit de consommer d’alcool ou de manger ensemble. La LFP espagnole réfléchirait d'ailleurs à des sanctions disciplinaires, alors qu’elle avait autorisé les joueurs de l’Atletico Madrid à se réunir il y a quelques semaines.

⚠️ MUY IMPORTANTE ⚠️



💣💥 PUEDE HABER SANCIÓN GRAVE a los jugadores del BARÇA por la conjura en casa de Messi.



👉👉 #JUGONES en 1 MINUTO. Vamos a las 15:10 en @laSextaTV. pic.twitter.com/R1djHNH7iF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2021

« C’était une situation bien différente, explique une source à nos confrères d’ABC. Le club nous avait prévenus en amont et avait donné tous les détails, s’assurant notamment du respect des protocoles sanitaires. Le barbecue dont on parle, on a appris son existence dans la presse ». Du côté du club, on répond en off que le barbecue de la discorde s’est tenu dans un espace extérieur en toute légalité, et que les distances de sécurité avaient été respectées à tout moment. Débrouillez-vous avec ça.