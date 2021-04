FOOTBALL Le club catalan a écrasé Bilbao en finale de la coupe du Roi avec un but de Griezmann et un autre de l'Argentin

Lionel Messi, le 17 avril 2021 avec la coupe du Roi entre ses mains. — Angel Fernandez/AP/SIPA

Grâce à Antoine Griezmann et Lionel Messi, le FC Barcelone a soulevé samedi à Séville la 31e Coupe du Roi de son histoire après un récital 4-0 face à l’Athletic Bilbao, le premier titre du club catalan depuis près de deux ans. Pour sa première finale de Coupe du Roi, « Grizi » a crucifié Unai Simon en reprenant du plat du pied gauche un centre à ras de terre de Frenkie de Jong à l’heure de jeu, pour s’offrir son premier titre depuis son arrivée au Barça en 2019.

Et le légendaire capitaine Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin, a scellé le sacre blaugrana avec un doublé express​ (68e, 72e), juste après le but de Frenkie de Jong (63e). Et Griezmann a cru tenir le 5e but, celui de la « manita », à la 86e, mais sa réalisation a été refusée pour un hors-jeu.

Sept victoires en coupe pour Messi

Sans barbe, mais avec tout son talent : à 33 ans, la « Pulga » (puce, en espagnol) a continué à battre des records dans le stade olympique quasi-vide de Séville, samedi soir. Sacré homme du match, Messi et son coéquipier Sergio Busquets sont devenus les deux recordmen du nombre de finales de Coupe du Roi disputées avec 10 participations, et co-recordmen du nombre de sacres en Coupe du Roi avec la légende de l’Athletic Bilbao Piru Gainza et ses sept titres.

Le N.10 argentin, qui avait inscrit un but d’anthologie face à cette même équipe de Bilbao en finale de la Coupe du Roi 2015 (remportée 3-1), trouvera en ce premier titre depuis deux ans un argument de plus pour signer la prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain. « Leo est le meilleur joueur du monde, c’est un joueur qui est fortement lié au club, qui aime le Barça. Je suis convaincu qu’il veut rester, et il sait déjà que l’on va faire tout ce qui est en notre pouvoir, dans le cadre des possibilités du Barça, pour qu’il continue avec nous. C’est notre vœu le plus cher », a déclaré le président blaugrana Joan Laporta après le match.

« C’est très spécial d’être le capitaine de l’équipe où j’ai joué toute ma vie, et très spécial de pouvoir lever la Coupe », a pour sa part glissé Messi dans des propos relayés sur le site du club catalan. Le Barça a désormais 8 matchs de championnat pour réaliser un doublé qui transformerait définitivement la façon dont sera jugée cette saison de transition.