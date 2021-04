L'actuel logo des Girondins de Bordeaux. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Un communiqué qui tombe comme un coup de bambou. Le club des Girondins de Bordeaux vient d'informer avoir été placé sous la protection du tribunal de commerce de la ville. King Street, l'actionnaire américain qui a racheté 100% des parts du club il y a deux ans, a en effet indiqué qu'il « ne souhaitait plus soutenir le club et financer ses besoins actuels et futurs ». Un mandataire a été nommé et sera chargé d'aider le club dans la recherche d'un repreneur. Contacté par 20 minutes, le club ne souhaite pas faire plus de commentaires pour le moment.

King Street avait racheté le club à M6 en novembre 2018 avec un autre fonds d'investissement américain, GACP. Après un an de cogestion, KS avait décidé d'écarter son partenaire pour tenter de redresser le club. Mais depuis plusieurs mois, les dirigeants américains recherchaient un repreneur face à une situation financière devenue catastrophique. La dette en fin de saison pourrait atteindre les 80 millions d'euros.