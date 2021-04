Laurent Koscielny, le capitaine des Girondins de Bordeaux. — Daniel Vaquero/SIPA

C’est une très mauvaise nouvelle pour les Girondins. Le joueur de Bordeaux Laurent Koscielny, sorti dimanche contre Monaco en Ligue 1, présente une fissure du tendon d’Achille gauche, ont indiqué mardi les Girondins sans préciser la durée de l’indisponibilité de leur défenseur international.

Un handicap pour la course au maintien

Koscielny, 35 ans, s’est blessé tout seul après 20 minutes de jeu sur un appui après avoir récupéré un ballon. Il est sorti du terrain les larmes aux yeux. Depuis, le capitaine bordelais a passé des examens cliniques et d’imagerie qui ont confirmé le diagnostic redouté dimanche par le club bordelais. « Il a ressenti comme un tiraillement dans le tendon d’Achille. Ce n’est pas une bonne nouvelle », avait réagi après le match son entraîneur Jean-Louis Gasset.

La nature de la blessure de Koscielny, sous-contrat jusqu’en 2022 avec une option pour deux années supplémentaires, est une très mauvaise nouvelle dans la course au maintien alors qu’il ne reste plus que cinq journées. Bordeaux, 16e mais en panne de résultats depuis plus de deux mois, ne compte que cinq points d’avance sur le barragiste Nîmes.

En mai 2018, Koscielny, alors à Arsenal, avait déjà été victime d’une rupture du tendon d’Achille, mais à la jambe droite, qui l’avait privé de la Coupe du monde en Russie.