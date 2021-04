Gelson Martins a inscrit le second but monégasque. — THIBAUD MORITZ / AFP

Monaco a réalisé une nouvelle démonstration sur la pelouse des Girondins et revient à deux points de Lille, le leader, dans la course au titre.

Assurés d’être européens la saison prochaine, les Monégasques veulent se concentrer sur la qualification en Ligue des champions avant de penser au titre.

Cette stratégie du caméléon est parfaitement assumée par l’ASM.

Ne leur parlez surtout pas du titre de champion de France ! Ça ne les intéresse pas. Les Monégasques « veulent juste gagner des matchs » comme rappelle inlassablement leur entraîneur Niko Kovac et peu importe s’ils pointent ce lundi matin à seulement deux points de Lille, le leader, après leur nouvelle démonstration de force à Bordeaux (3-0). Une de plus avec cette fois-ci des buts de Volland, Martins et Jovetic. Tout cela saupoudré d’un nouveau clean-sheet pour Benjamin Lecomte dans les buts (le cinquième d’affilée).

Un top 4 plus indécis que jamais 🔥



Rendez-vous dimanche prochain pour un @OL/@losclive qui s'annonce déjà passionnant ! 🔜 pic.twitter.com/VSl0A52qYU — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 18, 2021

L’ASM n’a donc pas manqué l’opportunité de se rapprocher à portée de tir des Lillois tenus en échec vendredi sur leur pelouse par Montpellier. Mais ce n’est pas ce que retient Niko Kovac, le Croate remarque simplement que « la 4e place est acquise » (15 points d’avance sur Lens avec la différence de buts à cinq matchs de la fin du championnat) et que « son équipe continue sa progression en particulier sur le plan défensif dans cette deuxième partie de saison ». Un peu plus d’ambition du côté de ses joueurs ? « Non, je ne rêve pas spécialement du titre, tout ce que je veux c’est qu’on participe à la Ligue des champions la saison prochaine, c’est la première étape », explique Kévin Volland, autour de son 15e but de la saison en Gironde, un record pour l’Allemand dans sa carrière.

Meilleure équipe de Ligue 1 en 2021

Tout le monde est en mode caméléon sur le Rocher, entraîneurs comme joueurs. Pourtant, ça va devenir vraiment de plus en plus très difficile pour la meilleure équipe de la Ligue 1 en 2021 de se cacher. Pour rappel, Monaco reste à une défaite (à Strasbourg) lors de ses 18 derniers matchs de championnat pour quatorze victoires et trois nuls. Avec en bonus, la deuxième meilleure attaque de L1 à quatre petits pions du PSG de Neymar et Mbappé. Vu comme ça, l’ASM pourrait même apparaître comme le favori au titre. Nico Kovac :

Lille reste l’équipe la mieux placée car elle a son destin entre ses mains. Nous, on a un calendrier pas facile avec Lyon, Rennes et Lens. Avec le staff, on va tout faire pour garder les pieds sur terre. Après si on est en mesure, on peut viser plus haut mais le principal, c’est de se concentrer sur nous et de gagner des matchs. »

Oui sauf qu’à force de gagner des matchs, on peut être champion de France, surtout à ce rythme. Kévin Volland n’ira pas plus loin que son coach, la communication est en effet parfaitement rodé dans le club de la Principauté.

🔥 L'@AS_Monaco est inarrêtable en 2021 ! Le club du Rocher a également remporté chacun de ses 4 derniers matchs de @Ligue1UberEats par au moins 3 buts d’écart (14-0 en score cumulé), une première dans son histoire#FCGBASM pic.twitter.com/wHbkuMrRMS — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 18, 2021

D’ailleurs, l’attaquant rappelle que « le titre n’était pas l’objectif de la saison » et que pour le moment il « veut juste pousser pour le podium ». Mais attention, il a quand même regardé le classement et noté que « Monaco est proche de Lille et du PSG » alors « si on joue comme ce dimanche, on pourra atteindre quelque chose de plus beau, quelque chose d’inattendu ». Ça, c’est clair !