Bordeaux-Monaco EN DIRECT : L’ASM fait le break grâce à Gelson Martins dès la reprise

Salut les amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis ! On se retrouve cette après-midi sous le soleil bordelais pour une des affiches de cette 33e journée de Ligue 1. Une affiche extrêmement déséquilibrée sur le papier entre la meilleure équipe du moment (Monaco) et la plus mauvaise (Bordeaux), excepté Dijon. L’ASM a une belle opportunité de revenir encore plus dans la course au titre, une victoire en Gironde et Lille ne serait plus qu’à deux points ! De leur côté, les Girondins doivent enfin rebondir après dix défaites en douze matchs…