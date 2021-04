FOOTBALL En un peu plus de deux semaines, onze joueurs ont été testés positifs au coronavirus au sein de l’équipe

Coronavirus : Quatre joueurs du TFC testés positifs à deux jours du quart de finale de la Coupe de France (illustration). — Fred Scheiber / SIPA

C’est ce que l’on appelle un cluster. Depuis trois semaines, l’équipe professionnelle du TFC enregistre régulièrement de nouveaux cas positifs au Covid-19 au sein de son effectif. Derniers en date dimanche, alors que les Violets doivent affronter mardi en quart de finale de Coupe de France le club de Rumilly.

A l’issue de tests effectués dans la matinée, le staff médical du Téfécé a enregistré quatre nouveaux joueurs positifs, ainsi qu’un membre du staff technique. Mercredi dernier, deux autres joueurs avaient déjà été diagnostiqués Covid positif après un test. La semaine précédente, cinq cas avaient été dénombrés.

« Des mesures strictes de suivi et d’isolement continuent d’être appliquées pour permettre au groupe professionnel de se préparer et de s’entraîner normalement, en respectant scrupuleusement les consignes préconisées par les instances gouvernementales, les autorités sanitaires, l’Agence régionale de santé et la Ligue de football professionnel », a indiqué la direction du club.